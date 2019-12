Deputados únicos não poupam críticas à exclusão da Conferência de Líderes

Os deputados únicos do Chega, Iniciativa Liberal e Chega não esconderam o descontentamento com a decisão de PS e PSD, com a ajuda de PCP, que votaram lado a lado para rejeitar a proposta do partido de André Ventura de os deputados únicos representantes de partidos (DURP) terem os mesmos direitos dos grupos parlamentares, que têm de ter o mínimo de dois deputados.

Bloco de Esquerda, através de José Manuel Pureza, ainda tentou ultrapassar o impasse propondo que fosse dado aos três deputados únicos o mesmo estatuto na conferência de líderes que foi dado ao PAN na anterior legislatura. Ou seja, o estatuto de observador e com direito a intervir quando se tratasse de matérias em que tenha de "exercer os seus direitos", na expressão do regimento, que é o caso do agendamento de iniciativas legislativas para plenário. Mas nem isso foi conseguido.

Para André Ventura, a decisão parte de um "sistema instalado" que pretende "calar a voz aos novos partidos" . "Do PS e do PCP já esperava esta posição, mas magoa-me que o PSD do dr. Rui Rio, que é um partido que pugna pelo espírito democrático, tenha aceitado embarcar nesta coisa. Este voltar atrás, quando o patamar mínimo era o que tinha sido estabelecido para o PAN quando tinha um deputado único na anterior legislatura, configura um processo antidemocrático que trata as forças politicas como partidos de primeira e partidos de segunda", acusou em declarações à Lusa: "Isto é inadmissível!", acrescentou, lamento que os deputados únicos e sejam apenas ouvidos pelo presidente do Parlamento "quando o entenda útil" e a limitação a somente cinco declarações políticas por ano parlamentar, enquanto as bancadas partidárias gozam desse direito "de 15 em 15 dias".

Também o deputado da Iniciativa Liberal criticou o PSD por ter votado, ao lado do PS e do PCP, a norma que não dá direito aos deputados únicos de terem assento na conferência de líderes nem a ter um estatuto de observador. Aos jornalistas, Cotrim Figueiredo afirmou esperar que o presidente da Assembleia da República "faça uma interpretação extensiva desse poder", de ouvir os deputados únicos sempre que "entenda útil", como ficou no texto do regimento. "Está nas mãos dele [Ferro Rodrigues] poder usar essa faculdade para poder chamar os deputados únicos com muito maior frequência do que a disposição que ficou consignada", disse.

Já a deputada do Livre, Joacine Katar Moreira, defendeu que esta decisão dos partidos tradicionais se deve ao receio que as novas forças políticas crescerem nas próximas legislativas, como aconteceu com o PAN.

"O único argumento que encontramos para o afastamento absoluto dos deputados únicos da conferência de líderes não é o dia de hoje. É o dia de amanhã. Há um receio que aconteça com os atuais deputados únicos o que aconteceu com o deputado único do PAN na última legislatura", afirmou Joacine.

Para a parlamentar, existiu "uma retórica" para alargar os direitos dos deputados únicos que, depois, não teve tradução prática na alteração ao regimento. E alertou que, mais cedo ou mais tarde, o regimento vai ter de adaptar-se a esta nova realidade, em que há três deputados únicos no parlamento.