Deputado socialista Pinotes Batista nega suspeitas de violação

Uma mulher estrangeira de férias em Portugal em 2021 apresentou queixa contra o deputado socialista André Pinotes Batista, acusando-o de a ter violado. A Polícia Judiciária de Setúbal elaborou um relatório a propor o fim do inquérito sem que seja proferida qualquer acusação.







De acordo com o jornal Novo , o deputado e comentador da CMTV (canal que faz parte do mesmo grupo que detém a, a Cofina) foi investigado por um alegado crime de violação, ou de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência, que teria acontecido em julho do ano passado, no Barreiro, em casa do deputado. Um amigo do deputado, com quem a mulher terá vindo passar férias, também é suspeito no processo.Segundo a CNN , o Ministério Público delegou as responsabilidades de investigação na PJ de Setúbal, que já fez um relatório a propor o fim do inquérito sem que seja proferida qualquer acusação. Segundo a PJ, concluiu-se, na sequência das diligências, que não ocorreu qualquer crime."A verdade vem sempre ao de cima, infelizmente nem sempre de forma tão rápida como no meu caso", reagiu o deputado na sua página de Facebook . Em declarações ao Correio da Manhã , o deputado confirmou não ser "arguido de nada" e confirmou ter tido "uma relação ocasional com uma mulher e foi consentida". "Estou indignadíssimo. Estou a tentar perceber o que posso fazer para defender o meu bom nome e o exercício da minha atividade profissional e política", acrescentou.