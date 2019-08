Os dois incêndios que deflagraram na tarde desta sexta-feira no concelho de Pombal entraram ao início da noite em fase de resolução, informou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria.O incêndio que teve início por volta das 16h00 na freguesia de Vila Cã, concelho de Pombal, foi dado como dominado às 21h09 e o fogo que deflagrou 10 minutos depois na zona de Vale Morto, na freguesia de Abiúl, entrou em resolução às 21h30, afirmou à agência Lusa fonte do CDOS de Leiria.De acordo com a mesma fonte, ainda não houve desmobilização de meios do local, estando, ao todo, cerca de 480 operacionais, apoiados por mais de 150 viaturas.O incêndio que deflagrou na zona de Vale Morto chegou a entrar, ao final da tarde de hoje, no concelho de Ourém, já no distrito de Santarém.