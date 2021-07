Ministério do Mar partilha tweet de Rui Pinto e... depois apaga

Pirata informático tinha escrito no Twitter "uma dica": os fabricantes de automóveis em Portugal têm dados de circulação dos seus carros. Numa indicação ao caso do acidente do ministro da Administração Interna. Ministério do Mar partilhou esse tweet. Rui Pinto brincou que era indireta para "alguém a meter água" no Governo.