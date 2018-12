"O problema é o alegadamente", diz Carlos César sobre a notícia do Observador segundo a qual o deputado do PS Nuno Sá terá marcado presença no plenário quando estava em Famalicão.

Carlos César mantém que um deputado com uma presença-fantasma em plenário "não tem lugar no grupo parlamentar do PS". Mas isso não significa que Nuno Sá esteja de saída da bancada.

Porquê? Porque com os dados em cima da mesa, César diz não ter elementos suficientes para saber se Nuno Sá esteve ou não no plenário de 12 de Junho de 2017.

"A prova que há a fazer é que não esteve", disse o líder parlamentar do PS aos jornalistas, frisando que "o problema é o alegadamente". Ou seja, faltam as provas de uma eventual fraude.

"Enquanto não houver prova disso, não podemos no grupo parlamentar do PS fazer uma condenação", defendeu, adiantando que o deputado lhe garantiu que não cometeu qualquer frase e que até ao momento não há elementos que provem o contrário.

"O que ele me disse é que tinha vindo aqui ao plenário", disse, reiterando que qualquer prova em contrário fará com que Nuno Sá deixe de ter lugar na bancada do PS.

O Observador noticiou na segunda-feira que Nuno Sá não aparece nas imagens da AR TV no plenário de 12 de Junho de 2017, dia em que comprovadamente esteve até ao final da manhã e depois outra vez à noite em Famalicão, como atestam fotografias e um vídeo publicados nas redes sociais.

Estes elementos não permitem, contudo, por si só saber com precisão até que horas Nuno Sá esteve na visita a uma fábrica na manhã desse dia.

O que se sabe, porque o próprio garante ter tido esse dado através dos serviços da Assembleia, é que o seu registo foi feito às 15h22.

Sabendo-se que não é impossível fazer a viagem em cerca de três horas, isso daria tempo para efectuar o registo a essa hora, saindo ao final da manhã de Famalicão.

Falta, porém, saber as horas correctas e o deputado não esclareceu se veio em carro próprio e tem registo de portagens ou numa boleia.

As imagens da AR TV também tornam difícil tirar a dúvida: no momento do registo, a câmara mostra apenas a deputada Mariana Mortágua.

No resto do plenário, não há qualquer imagem de Nuno Sá no hemiciclo. Mas, com as entradas e saídas habituais e tendo em conta o facto de o deputado se sentar normalmente na última fila, não é, em tese, impossível que tenha estado presente sem ser apanhado nas imagens que foram para o ar na AR TV.

Ainda assim, é o próprio que admite que pode vir a ser provado que não esteve presente.

"O Deputado Nuno Sá informou, de igual modo, a direcção do Grupo Parlamentar, que renunciaria ao seu mandato caso se comprovasse a irregularidade que lhe é apontada, mesmo que, como agora reitera, nunca tenha solicitado a qualquer pessoa para proceder a qualquer registo indevido da sua presença em reunião plenária", lê-se na nota emitida na segunda-feira à noite pelo gabinete de Carlos César.

No entanto, ao Observador Nuno Sá não quis responder às perguntas sobre se alguma vez deu a sua password a um colega e alegou já não se lembrar do dia em causa para fornecer elementos mais detalhados.