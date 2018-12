Nuno Sá, deputado do PS, terá passado os dias 11, 12 e 13 de Junho de 2017 na sua terra natal, Famalicão, mas marcou presença em plenário na Assembleia da República no dia 12. Contudo, o socialista negou à direcção da bancada do PS que tenha registado uma falsa presença numa reunião plenária do Parlamento e afirmou-se disponível para renunciar ao mandato "caso se comprovasse essa irregularidade". Ora, foram apagados vídeos e as fotografias comprometedores que estavam publicadas no Facebook.



O jornal Observador fez printscreens das publicações apagadas a tempo. Em causa está um vídeo sobre a visita à fábrica da Caixiave, cuja descrição diz que a visita ocorreu "na manhã desta segunda-feira, 12 de junho", e fotografias publicadas na rede social dia 20 de Junho.



Recorde-se que, até agora, havia imagens de vídeo do plenário desse dia 12, iniciado às 15h02, onde o deputado do PS não aparece em qualquer gravação, embora tenha sido registado o seu log in no parlamento. Ao final dessa manhã e início de tarde, estava a mais de 350 quilómetros, numa visita à fábrica da Caixiave e, à noite, continuava na cidade, onde assistiu às marchas Antoninas.



Na altura, Nuno Sá disse ao Observador: "Fui candidato pelo PS nas autárquicas e estamos a falar de um período de pré-campanha eleitoral, a agenda está sempre a mudar e há vários acontecimentos, por isso não me lembro. É certo que há fotografias no Facebook, mas como eu era candidato e tinha um Facebook institucional da candidatura, nem sei se fui eu a colocar as fotografias no próprio dia ou se foram outras pessoas da candidatura que também tinham a password."