Sábado – Pense por si

Portugal

Deputado do Chega pede reembolso de despesas em datas que faltou por doença

SÁBADO
SÁBADO 11:31
Capa da Sábado Edição 18 a 24 de novembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 18 a 24 de novembro
As mais lidas

Presidente da Assembleia da República recusou o pagamento.

Manuel Magno Alves, deputado do Chega eleito pelo círculo eleitoral Fora da Europa, pediu à Assembleia da República o reembolso de despesas referentes a deslocações realizadas nas mesmas datas em que faltou ao plenário, por doença, avança esta quarta-feira o jornal 'Público'. José Pedro Aguiar Branco, presidente da Assembleia da República, recusou o pagamento.

Manuel Magno Alves, deputado Chega
Manuel Magno Alves, deputado Chega DR

O deputado comunicou que fez deslocações em trabalho político, no Brasil, nos dias 25 e 29 de setembro, mas o registo das sessões plenárias mostra que Manuel Magno Alves faltou nesses dois dias aos trabalhos parlamentares por motivo de doença.      

Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Doenças e condições Doenças CHEGA Manuel Magno Alves José Pedro Aguiar Branco Brasil Europa
Investigação
Opinião Ver mais
Leonor Caldeira
Leonor Caldeira
No país emerso

Justiça para José e Nívia Estevam

A resposta das responsáveis escola é chocante. No momento em que soube que o seu filho sofrera uma amputação das pontas dos dedos da mão, esta mãe foi forçado a ler a seguinte justificação: “O sangue foi limpo para os outros meninos não andarem a pisar nem ficarem impressionados, e não foi tanto sangue assim".

Carlos Torres
Carlos Torres

Os portugueses que não voltaram

Com a fuga de Angola, há 50 anos, muitos portugueses voltaram para cá. Mas também houve quem preferisse começar uma nova vida noutros países, do Canadá à Austrália. E ainda: conversa com o chef José Avillez; reportagem numa fábrica de oxigénio.

Menu shortcuts

Deputado do Chega pede reembolso de despesas em datas que faltou por doença