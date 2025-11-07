Sábado – Pense por si

Portugal

Deputado do Chega Filipe Melo acusado de não pagar empréstimos de 9 mil euros

SÁBADO
SÁBADO 07:36
As mais lidas

Presidente da concelhia de Barcelos do Chega reclama dinheiro que terá emprestado a Filipe Melo.

O deputado Filipe Melo é acusado de ter ficado a dever 9 mil euros em empréstimos pessoais. A queixa deu entrada no Tribunal Judicial da Comarca de Braga, apresentada por Joaquim Pinto do Vale, líder da concelhia de Barcelos do partido de André Ventura. Joaquim Pinto do Vale alega que o deputado lhe pediu 7.000 euros em três ocasiões distintas. Na mesma queixa, o deputado eleito por Braga é ainda acusado de ter recebido, no dia 28 de junho de 2024, mais 2 mil euros, por empréstimo, de uma mulher que, sabe o CM, trabalha como doméstica na residência de Joaquim Pinto do Vale.

Filipe Melo, deputado do Chega, enfrenta acusações sobre dívidas pendentes
Filipe Melo, deputado do Chega, enfrenta acusações sobre dívidas pendentes Luís Manuel Neves

Leia mais no .

Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Acusação Crime Filipe Melo CHEGA Joaquim Pinto Tribunal Judicial da Comarca de Braga Braga Barcelos
Investigação
Opinião Ver mais
Maria Henrique Espada
Maria Henrique Espada
Editorial

Salazar ainda vai ter de esperar

O regresso de Ventura ao modo agressivo não é um episódio. É pensado e planeado e é o trilho de sobrevivência e eventual crescimento numa travessia que pode ser mais longa do que o antecipado. E que o desejado. Por isso, vai invocar muitos salazares até lá.

Menu shortcuts

Deputado do Chega Filipe Melo acusado de não pagar empréstimos de 9 mil euros