Sábado – Pense por si

Portugal

Movimento de médicos tarefeiros rejeita para já possibilidade de paralisar urgências

Lusa 07:32
Capa da Sábado Edição 4 a 10 de novembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 4 a 10 de novembro
As mais lidas

Primeiro quer conhecer o diploma do Governo sobre o novo regime de prestação de serviços.

O movimento dos médicos tarefeiros recusou, para já, a possibilidade de uma paralisação geral dos serviços de urgência, alegando que pretende primeiro conhecer o diploma do Governo sobre o novo regime de prestação de serviços.

Ambulância à porta do hospital de São João, no Porto
Ambulância à porta do hospital de São João, no Porto Maria João Marques / Correio da Manhã

"Desde há muito ficou decido, como é normal, que qualquer avaliação às medidas vertidas no alegado novo decreto-lei só aconteceria após se conhecer efetivamente o decreto-lei", adianta o movimento em comunicado.

O jornal Público noticiou na quarta-feira que um grupo de mais de mil médicos prestadores de serviço estaria a preparar uma paralisação das urgências para quando sair o diploma com que o Governo quer baixar o valor por hora a pagar.

No comunicado de hoje, o movimento refere que a possibilidade da paralisação das urgências constou da ata de uma primeira reunião 'online' da direção do movimento, mas na quarta-feira "tais fundamentos já nem sequer estavam em cima da mesa da forma como foram publicitados".

A ata de 30 de outubro referia ter ficado deliberado que, "uma vez publicado o decreto-lei que reduza os valores a pagar aos tarefeiros", seria desencadeada "uma paralisação geral das urgências por um período mínimo de três dias".

O documento adiantava ainda que a operacionalização da paralisação seria "formalizada por e-mail a enviar por todos os tarefeiros aos respetivos diretores de serviço ou conselhos de administração" das unidades locais de saúde.

No comunicado divulgado hoje, o movimento dos médicos prestadores de serviço avança que a sua direção "foi criada espontaneamente e os seus representantes eleitos por vontade dos colegas para que fossem mandatados a perceber efetivamente a situação, tendo em conta as notícias das alterações" anunciadas pelo Governo.

"Solicitamos ao Ministério da Saúde uma reunião para avaliação do decreto-lei, para discussão da situação, na tentativa de percebermos as medidas que pretende implementar e darmos a nossa visão do terreno, sobre a possibilidade ou não de elas serem aplicáveis", refere a direção num comunicado não assinado.

O movimento rejeita também a ideia de que todos os médicos tarefeiros ganhem mais de 100 euros por hora, "quando isso é factualmente errado", salientando que não têm qualquer direito laboral como prestadores de serviço.

"Não teremos mais a informar sobre o assunto, aguardando serenamente reunião com a tutela que já foi solicitada, altura em que poderemos demonstrar e discutir, se for do seu interesse, em local apropriado, todos os nossos fundamentos sobre a nossa atividade dentro do SNS", realça a direção.

Em causa está a regulamentação do trabalho médico em prestação de serviços aprovada pelo executivo no final de outubro, que pretende disciplinar os valores pagos a esses profissionais de saúde e que prevê um regime de incompatibilidades.

Com esta nova regulamentação, o Governo pretende minimizar as diferenças pagas entre os médicos que têm contrato com o SNS e os médicos que trabalham como prestadores de serviço, a maioria dos quais contratados à tarefa pelos hospitais para assegurarem as urgências.

Artigos Relacionados
Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Serviço de urgência Profissionais de saúde Serviço Nacional de Saúde Ministério da Saúde
Investigação
Opinião Ver mais
Maria Henrique Espada
Maria Henrique Espada
Editorial

Salazar ainda vai ter de esperar

O regresso de Ventura ao modo agressivo não é um episódio. É pensado e planeado e é o trilho de sobrevivência e eventual crescimento numa travessia que pode ser mais longa do que o antecipado. E que o desejado. Por isso, vai invocar muitos salazares até lá.

Menu shortcuts

Movimento de médicos tarefeiros rejeita para já possibilidade de paralisar urgências