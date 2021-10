Chega: Suspensos pela lei da rolha regressam em listas anti-Ventura

O Chega está "em standby." A expressão é de Rui Paulo Sousa, presidente da comissão de ética do partido e vogal da direção – ou pelo menos era esse o cargo que desempenhava até o acórdão do Tribunal Constitucional (TC) ter invalidado todos os atos políticos do partido desde o II Congresso, em Évora, a 19 e 20 de setembro.



Hoje, não é nem uma coisa, nem outra. Está numa espécie de limbo jurídico. O partido tem funcionado de forma oficiosa e quase todos os órgãos nacionais estão oficialmente parados: a atual direção nacional não é válida, os estatutos idem, e até deixou de existir a comissão de

ética, criada para aplicar a diretiva 03/2020, mais conhecida como Lei da Rolha, que suspende quem faça "referências ofensivas" a membros

ou dirigentes do Chega em qual quer plataforma. Dos mais de 60 militantes já suspensos, número apurado pela SÁBADO, uns desfiliaram-se e outros podem estar de volta, agora que estas sanções foram anuladas pelo TC. Na realidade, deixaram de estar suspensos.



Alguns admitem mesmo voltar – afinal, nunca deviam ter saído. E há quem já se esteja a preparar para o regresso. "Alguns militantes do Chega e retornados [referindo-se a suspensos que voltaram] já me vieram picar para integrar uma lista alternativa à presidência do partido para fazer face a André Ventura. Mas não estou para me chatear", diz Arlindo Fernandes, antigo presidente da concelhia de Lagos do Chega, que viu a sua militância suspensa após entrar publicamente em rutura com outro militante, Carlos Tendeiro, então candidato autárquico a Lagos.