Covid-19. Novos casos continuam a diminuir

A incidência de covid-19 continua a diminuir, registando-se menos internamentos e mortes na última semana, revela o mais recente relatório da Direção-Geral da Saúde e do Instituo Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge.







Foram registados 48.906 casos semanais (menos 16.279 do que na semana passada), revela o boletim epidemiológico semanal da DGS. Morreram durante este período 119 pessoas, menos dez do que na semana passada, o que dá uma média de 17 mortes por dia.Segundo o relatório semanal, o número de novos casos de infeção por SARS-CoV-2 por 100 mil habitantes foi de 475 casos, nos últimos sete dias, registando-se uma tendência decrescente a nível nacional.O R(t) apresentou um valor inferior a 1 a nível nacional e em todas as regiões do continente, com exceção da região do Algarve. O R(t), de acordo com a DGS, está atualmente nos 0,89. Os casos semanais a nível nacional continuam a diminuir.Há atualmente 1.140 pessoas internadas nos hospitais portugueses por covid-19 (menos do que na semana passada), 57 das quais em unidade de cuidados intensivos. Portugal decretou como valor crítico para internamentos intensivos a ocupação de 255 camas, sendo que o valor atual é considerado positivo.A linhagem BA.5 da variante Omicron continua a ser claramente dominante em Portugal, apresentando uma frequência relativa estimada de 92% na semana 26A mortalidade específica por COVID-19 (24 óbitos em 14 dias por 1 000 000 habitantes) apresenta uma tendência decrescente.