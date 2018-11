Depressão centrada a oeste-noroeste das Ilhas Britânicas coloca os distritos de Viana do Castelo e Braga sob aviso laranja. Situação irá agravar-se no domingo.

O mau tempo continua a sobrevooar Portugal esta sexta-feira e irá prolongar-se até ao final da semana. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), é esperada chuva persistente e vento forte nas regiões Norte e Centro do Continente a partir da tarde desta sexta-feira, com a previsão a agravar-se no domingo.

O IPMA explica o fenómeno com a aproximação e passagem de um sistema frontal associado a uma depressão centrada a oeste-noroeste das Ilhas Britânicas. Tal significará precipitação por vezes forte nas regiões do Norte e Centro, em especial no Minho e Douro Litoral, até ao final da manhã de sábado.

As rajadas de vento podem atingir os 85 quilómetros por hora na região do Minho e aos 100 quilómetros nas terras altas do Norte de Portugal. "A partir do início do dia de domingo, a precipitação irá intensificar novamente no litoral Norte e Centro, estendendo-se gradualmente ao restante território. Durante este período, esta precipitação deverá ser persistente, em especial no dia 11, domingo", adianta o IPMA.

Devido à situação meteorológica, o IPMA colocou os distritos de Viana do Castelo e Braga sob aviso laranja devido à chuva persistente, por vezes forte, até às 6h00 de sábado. Os distritos de Viseu, Porto, Vila Real e Aveiro estão sob aviso amarelo pelas mesmas razões. A agitação marítima deverá manter-se forte em toda a costa ocidental até final da manhã de sábado, com ondas de noroeste com 4 a 5 metros.