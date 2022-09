Deputada do PS quer apagar gravações de declaração de deputado da IL sobre ministra

A deputada do PS, Isabel Guerreiro, pediu que fossem apagadas as gravações da declaração do deputado da Iniciativa Liberal Carlos Guimarães Pinto - que questionou a ministra Ana Abrunhosa sobre a notícia de que o seu marido beneficiou de fundos comunitários apesar de a mulher ter a tutela desses fundos.







MIGUEL A. LOPES/LUSA

"Esta convocatória está elaborada com dois pontos. Eu não posso vir para aqui alegar factos que não têm a ver com a ordem de trabalhos", disse a socialista, apelando a que a intervenção de Carlos Guimarães Pinto fosse "retirada" da gravação e excluída da ata da reunião da Comissão. "Eu não posso vir para aqui falar do concerto que fui ver no verão", sublinhou a deputada socialista.



Já a ministra respondeu afirmando que no seu entender já tinha respondido a todas as perguntas, mas pediu que a gravação se mantivesse intacta "porque ganha a democracia".







Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

O jornal Observador avançou esta quarta-feira que duas empresas do marido da ministra da Coesão Territorial beneficiaram de centenas de milhares de euros em fundos comunitários. O ministério de Ana Abrunhosa é responsável por tutelar as entidades responsáveis pela gestão dos fundos comunitários (as CCDR). A ministra pediu um parecer da Procuradoria-Geral da República que entendeu que o marido de Abrunhosa não estava a incorrer em qualquer ilegalidade ao candidatar-se a fundos através da sua empresa.O deputado liberal levantou, contudo, a questão em torno do caso durante uma audição com Ana Abrunhosa esta manhã no Parlamento. "A situação até pode ser completamente legal mas o conflito moral é evidente", disse Carlos Guimarães Pinto, acrescentando que ou as empresas do marido da ministra devolvem os fundos recebidos, ou Ana Abrunhosa apresenta a demissão.A deputada Isabel Guerreiro interveio, pedindo que fossem apagadas as declarações do deputado da IL por não se enquadrarem nos pontos da ordem de trabalhos da audição.