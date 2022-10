Os 15 minutos de fama da deputada Isabel Guerreiro

Em Portimão, tem um conflito com o PSD também por causa de gravações, mas da Assembleia Municipal. Em Lisboa, nem o PS a defendeu.

Isabel Guerreiro saltou para a ribalta quando, numa audição com a ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, pediu para que fosse apagada das gravações a intervenção do deputado da IL, Carlos Pinto Guimarães, que pedia a demissão da ministra, por ter levantado um ponto que não estava na ordem de trabalhos. Mas quem a conhece não estranhou a iniciativa: no Algarve, também tem uma disputa que envolve gravações de reuniões.