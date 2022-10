Marido de Ana Abrunhosa beneficiou de fundos quando ministra era presidente da CCDRC

Em 2016, o empresário António Aragão viveu grandes alterações na sua vida. Ao nível pessoal, estava recém-casado com Ana Abrunhosa, presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), e ao nível profissional entrou em mais um negócio: o das Termas de Monfortinho, na região Centro. Criou em março de 2016 a Xipu Gestão e Administração de Ativos, Lda. e, três meses depois, estava a comprar o complexo termal. Chegado 2018, abre as operações para dois apoios europeus, que acabariam entregues à Associação das Termas de Portugal. Um financiamento de quase milhão e meio para dinamização da região e outro de quase 500 mil euros para termas da região Centro, então área de jurisdição de Ana Abrunhosa na gestão de fundos. Entre outros, um dos beneficiados foram… as Termas de Monfortinho, do seu marido António Aragão.