820 crianças registadas sem o nome do pai em 2021

Comparando com os números de 2020 foram mais 301 as crianças registadas sem o nome do progenitor, ou seja, uma média de dois nascimentos por dia.

Em Portugal, no ano passado, o número de recém-nascidos registados sem o nome do progenitor disparou. Segundo os dados do Instituto dos Registos e do Notariado (IRN), falamos de 820 crianças a quem não foi acrescentado o nome do pai no Cartão de Cidadão.







Dongxu Fang / Costfoto/Future Publishing via Getty Images

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Se olharmos para os números de 2020, são mais 301 bebés, um valor que representa uma média de dois nascimentos por dia, avança esta terça-feira o Jornal de Notícias Por outro lado, se analisarmos os dados referentes às progenitoras, em 2021 não houve crianças registadas sem o nome da mãe, algo que no ano anterior tinha acontecido a oito recém-nascidos.Ainda assim, as autoridades não têm uma justificação para estes números. Referem que podem estar relacionados com questões sociológicas - como o "aumento das relações sexuais ocasionais" - ou ainda com a mudança dos paradigmas familiares uma vez que o número de casais homossexuais com filhos, bem como de mulheres que recorrem a processos de inseminação artificial, têm aumentado.Mas ao Jornal de Notícias, Carla Rodrigues, presidente do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida explica que no ano passado se registou "uma drástica reducação" de tratamentos, algo que classificou mesmo como sendo um "ano catastrófico para a PMA", mas ressalva que os portugueses podem estar a recorrer a tratamentos no estrangeiro.