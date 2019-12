As buscas para encontrar o condutor de uma retroescavadora que está desaparecido em Ribolhos, Castro de Aire, continuam a decorrer, numa "operação muito complexa" que exige muitos cuidados de segurança, disse hoje a secretária de Estado da Administração Interna.

"O condutor continua desaparecido, as operações estão em curso", começou por explicar Patrícia Gaspar, que falava aos jornalistas após a reunião do Centro de Coordenação Operacional Nacional (CCON), na Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, em Oeiras, distrito de Lisboa.

Segundo a secretária de Estado, trata-se de uma "operação muito complexa, que exige muitos cuidados em termos de segurança para os operacionais" que se encontram a fazer as busca na localidade de Ribolhos, no distrito de Viseu.

Patrícia Gaspar adiantou ainda que a zona é "muito escarpada" e o rio "tem uma corrente muito forte", salientando que "neste momento todo o cuidado é pouco".

"Estão a fazer o melhor que podem para encontrar quer a máquina, quer o condutor que está desaparecido", sublinhou.



Em Castro De Aire, também desabou uma moradia, cuja remoção de escombros é visível nas imagens acima.

A secretária de Estado da Administração de Interna enalteceu ainda o trabalho dos mais de "21 mil operacionais" que estão no terreno desde as 15:00 de quarta-feira, lembrando que já se registaram até ao início da manha de hoje "mais de seis mil ocorrências".

"O trabalho no terreno tem sido absolutamente excecional", frisou a governante.

O aluimento de terras em Ribolhos ocorreu cerca das 21:30 de quinta-feira.

A passagem da depressão Elsa, em deslocação de norte para sul, provocou em Portugal dois mortos, um desaparecido e deixou 70 pessoas desalojadas, registando-se até às 9:00 de hoje mais de 6.200 ocorrências.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) tem hoje sob aviso laranja (o segundo mais grave) 12 distritos de Portugal continental e a costa norte da Madeira devido sobretudo à agitação marítima. Leiria, Santarém e Portalegre estão sob aviso laranja também devido às previsões de precipitação forte durante tarde.

O IPMA alertou para os efeitos de uma nova depressão, denominada Fabien, que atingirá Portugal no sábado, em especial o Norte e o Centro serão as zonas do país mais afetadas, estando previstos intensos períodos de chuva e vento forte de sudoeste, com rajadas que podem atingir 90 km/hora no litoral norte e centro e 120 km/hora nas terras altas.

Segundo o IPMA, os efeitos da depressão Fabien não deverão ter em Portugal continental a mesma intensidade do que os da tempestade Elsa, prevendo-se uma melhoria gradual do estado do tempo a partir de domingo.