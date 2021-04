Denunciante do Cashball acusado de corrupção ativa 

André Geraldes, ex-diretor-geral do Sporting, viu acusações serem arquivadas. O mesmo aconteceu com a SAD sportinguista.

O Ministério Público deduziu acusação a três pessoas no âmbito do caso Cashball, que investigava o aliciamento de árbitros de jogos de andebol para favorecer o Sporting em troca de dinheiro. O ex-diretor-geral do Sporting e a SAD foram ilibados: já o denunciante Paulo Silva, o empresário João Gonçalves e o ex-funcionário dos leões Gonçalo Rodrigues foram acusados de crimes de corrupção ativa.







Foi aplicada uma multa de mais de 1.000 euros ao Juntos Pelo Povo. Direitos Reservados

"Se existem indícios suficientes de que a atuação concertada dos arguidos foi realizada no interesse daquelas pessoas coletivas, já não ocorre consistência probatória que, nos termos legais, possa dizer que o foi em nome daquelas pessoas coletivas e em decorrência da vontade delas", indica o despacho a que a SÁBADO teve acesso.

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Geraldes é agora presidente da SAD do Estrela da Amadora. De acordo com o Ministério Público, "os meios de prova recolhidos não suportam com suficiência" os crimes que a ele eram imputados pela denúncia.Quanto à SAD sportinguista, é indicado que "os autos não contêm indícios suficientes de que os factos que são levados à acusação tenham sido praticados em nome e no interesse coletivo do Sporting Clube de Portugal ou da Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD, por pessoas que neles ocupem uma posição de liderança, sendo estas os órgãos e representantes daquelas pessoas coletivas ou quem nelas tiver autoridade para exercer o controlo da sua atividade".