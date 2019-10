"Acumular funções para mim não é novidade", disse, em março de 2018 à, André Caldas, 35 anos, então chefe de gabinete do ministro das Finanças, esta terça feira nomeado secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros Enquanto estudou Medicina Dentária em Lisboa foi dirigente associativo – chegou a um cargo de topo na Associação Académica de Lisboa – "que é o mesmo que ter dois trabalhos a tempo inteiro", ironiza. A seguir ao curso trabalhou seis anos – passou pela CUF Descobertas em Lisboa, pela Dentoral em Almada e outras clínicas nos arredores da capital – enquanto se licenciou em Direito na Faculdade de Direito de Lisboa (FDL). Pelo meio arranjou tempo para completar o grau de mestre em Medicina Dentária, para um regresso ao associativismo estudantil e para a vida política – entrou para a secção de Alvalade do PS.Acumulou depois a profissão de dentista com a de professor assistente na Faculdade de Direito e com a vida partidária, enquanto assumia cargos na Ordem dos Médicos Dentistas. Quando conquistou a presidência da Junta de Freguesia de Alvalade ao PSD em 2013, dias antes de concluir o estágio de advocacia, continuou a tratar dentes só durante alguns meses ("não podia abandonar de repente os meus pacientes"). Esteve só três meses a tempo inteiro no cargo autárquico – ou porque acumulou com o ensino e um mestrado em Direito ou, mais importante, porque aceitou em Novembro de 2015 o convite de Mário Centeno para ser chefe de gabinete do ministério-chave do Governo.Foi reeleito para a junta lisboeta em Outubro passado e agora vai fazer algo contra a sua natureza: desacumular. "Vou renunciar ao mandato de presidente da Junta de Freguesia de Alvalade", disse André Caldas àA capacidade de manter vários pratos a voar ao mesmo tempo esgotou-se com a eleição de Mário Centeno para presidente do Eurogrupo. Apesar de poder contar com um secretariado em Bruxelas, a equipa de Centeno acabava por concentrar grande parte do trabalho preparatório das reuniões e da agenda do presidente do Eurogrupo – além de mais horas de trabalho para o chefe de gabinete, o único que com excepção do ministro tem uma visão global sobre o trabalho do ministério. "É possível governar um território em proximidade na mesma cidade e no mesmo país, mas não a partir de Bruxelas", disse. Admitiu que a saída menos de um ano depois da eleição rompe o compromisso com a freguesia de mais de 31 mil habitantes. Mas não sabia em Outubro que Centeno podia dar o salto? Em Julho, quando tomou a decisão de recandidatar-se, o nome de Centeno circulava entre as apostas para o Eurogrupo, "mas não havia perspectiva sobre a possibilidade de eleição", recordou.Não sai de casa especialmente cedo – começa no Ministério das Finanças às 8h30. À hora do almoço vai à junta de freguesia e ao início da noite pode fazer nova passagem, num dia que dura mais de 12 horas. "Há muita gente com horários destes", relativiza. O seu segredo para a multiplicação das tarefas não está na carga horária, mas no método. "Mais do que ser organizado, sou um organizador", declara. Durante o mandato anterior profissionalizou a estrutura na junta, delegou e controlou, sem exercer o cargo a tempo inteiro. A boa relação com a equipa na junta, que não raras vezes se deslocou para almoçar com ele nas imediações do ministério, ajudou.André Caldas aceitou o convite de Centeno – que conhece desde criança através de familiares amigos do ministro nos tempos do ISEG e que reencontrou na vida pública em 2015 – por pensar que podia fazer a diferença para o ministro. É discreto – habitualmente não fala à imprensa –, faceta que atribui à timidez. No meio do turbilhão, se lhe perguntarem o que ele é, dirá "docente académico" (tem em pausa um doutoramento sobre o sistema romano de tributação).Mas o discurso suave, a discrição e a academia correm lado a lado com um percurso desde cedo marcado pela exposição e progressão em cargos associativos, partidários (esteve na JS) e públicos. É hábil – quando falou com o seu director de mestrado para resolver o problema da acumulação com a candidatura autárquica (para a qual se autonomeou na secção de Alvalade do PS) ainda conseguiu levá-lo a integrar a sua comissão de honra. Caldas resolve a aparente contradição com a sua timidez referindo "uma reflexão muito antiga" já do "tempo de Platão": "Porque hei-de deixar que sejam outros a fazer as coisas se me sinto capaz de exercer uma determinada função?" Tem 35 anos – e esta pergunta vai aparecer-lhe mais vezes na sua carreira política.