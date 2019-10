Tudo sobre os 19 ministros do novo Governo de António Costa O primeiro-ministro indigitado, António Costa, chegou ao Palácio de Belém pelas 18h28 desta terça-feira, trazendo uma pasta de documentos branca debaixo do braço, que depois, no início da reunião com o Presidente da República, colocou em cima da mesa.

O maior Governo desde 1976 tem número recorde de mulheres e cinco caras novas "Trata-se de um Governo coeso, de continuidade, naturalmente, relativamente ao Governo que ainda está em funções, e no qual procurámos reforçar o centro do Governo". Foi deste modo que o primeiro-ministro indigitado, António Costa, descreveu o novo elenco governamental, depois de apresentar os novos ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, numa reunião em Belém.

Domingo à tarde. As colunas instaladas nos postes de eletricidade tocam música infantil para as crianças que brincam na Praça Marquês de Pombal, no centro histórico de Vila Real de Santo António. Era neste mesmo local, a poucos metros do Restaurante Joaquim Gomes - propriedade do avô materno de Mário Centeno -, que o atual ministro das Finanças costumava jogar à bola com os amigos. Entre eles estava também um técnico especialista do seu gabinete, filho de um histórico do PCP do Algarve. Numa terra de fortes movimentações operárias, as ligações ao Partido Comunista atravessavam todas as famílias. Incluindo os Centeno: o pai era próximo do MDP/CDE e os filhos rapazes, Mário e Luís, andaram nos Pioneiros de Portugal.A associação juvenil do PCP - que terminou nos anos 90 - era composta sobretudo por filhos dos militantes e simpatizantes do partido. Reuniam na sede do partido e tinham uma agenda de atividades. "Servia para preparar os mais pequenos para a vida. Ensinar os valores da solidariedade, da justiça e da paz. Não tinha uma agenda ideológica. Havia atividades culturais, trabalhos manuais, as miúdas aprendiam a fazer malha e renda. Este tipo de organizações existia em quase todos os concelhos", conta àum ex-autarca da região, militante do partido, na altura um dos responsáveis da Comissão de Concelhia.Em Vila Real de Santo António, onde houve um sindicato clandestino antes do 25 de Abril, existia um dos maiores núcleos dos Pioneiros. Nas festas e ocasiões especiais, os miúdos vestiam farda com camisa branca, calças pretas e laço vermelho. "Eram as próprias famílias que compravam os tecidos e cosiam em casa a roupa", conta o então responsável, lembrando a atitude dos miúdos Centeno. "O irmão Luís tinha uma postura mais ativa politicamente. O Mário era muito discreto, tranquilo e sossegado. Os miúdos destas idades são traquinas, era preciso estar sempre a chamar a atenção. Com ele isso não acontecia." O calmo, compenetrado e jovem comunista Centeno chegou a ministro das Finanças. E a presidente do Eurogrupo. E a quase candidato a presidente do FMI - que não devia saber deste "cadastro" do candidato.Nascido em Olhão, em 1966, Mário Centeno viveu em Vila Real de Santo António toda a infância e parte da adolescência, até aos 15 anos. A família paterna era originária de Alcoutim e o avô, José Centeno Passos, foi o primeiro presidente da Câmara Municipal logo a seguir à implantação da República - e o seu retrato ainda está na autarquia. Foi aqui que Centeno regressou esta semana, no sábado, depois de ter ficado a saber, na véspera, que não ia a votos para o FMI. Preferiu não assistir ao dérbi da Supertaça - apesar de ser um benfiquista ferrenho - para regressar às origens, mais exatamente à aldeia de Giões, onde em miúdo ia buscar água à fonte porque não havia canalizada."Era uma família muito respeitada, de classe média", conta José Matias, ex-professor da escola e treinador de andebol das camadas jovens do Náutico Club, frequentado por dezenas de jovens da região. "Até no restaurante se notava esse respeito: tratava-se o dono por ‘senhor Joaquim Gomes’, não era a tasca do ‘Zé’ ou do ‘Horácio’." Filho do gerente bancário do BPA de Castro Marim e da chefe dos correios de Vila Real, a imagem de Centeno já correspondia ao perfil que hoje conhecemos do ministro das Finanças: bom aluno, educado e discreto."Era provavelmente o melhor da turma dele", conta Mário Samuco, professor de Educação Física de Mário Centeno, no 5º e no 6º ano, lembrando como recebia os pais nas reuniões. "Pessoas extraordinárias. Os pais eram muito participativos e competentes em termos de educação, com uma visão alargada da sociedade. O pai dele pertencia ao MDP/CDE. Nessa altura, em termos sociais, um chefe dos correios e um gerente bancário eram pessoas de influência na terra. Eram muito bem relacionados."Enquanto aluno, o atual ministro já dava nas vistas, menos numa disciplina. Não gostava muito de desporto, apesar de o pai ter chegado a presidir ao Lusitano Futebol Clube. Aplicava-se mais nas Ciências e na Matemática. "Tinha 10 anos e já era metódico, muito calado, responsável. Nunca levantava problemas. Era participativo mas se ninguém lhe dissesse nada, ele também não dizia nada a ninguém", conta o professor da Escola Dom José I, cujas aulas eram lecionadas em dois espaços distintos: uma parte funcionava no antigo liceu particular, a outra numas instalações camarárias."O Mário era um excelente aluno, mas nunca com vaidade", acrescenta a atual presidente da câmara e colega de escola do ministro, Conceição Cabrita. "Era de outra turma. Éramos do mesmo ano, apesar de ele ser mais velho. Voltei a encontrá-lo quando fui para Lisboa tirar o curso", conta a autarca.A escola não tinha mais de 200 alunos e funcionava apenas até ao 9º ano. Muitos dos estudantes eram filhos de operários e pescadores locais, e para esses nem o areal ali perto era lazer: "A miudagem trabalhava. Alguns saíam da escola e iam descarregar atuns para a praia do Barril."Não era o caso de Mário Centeno ou do amigo Francisco Ramires, que hoje integra o seu gabinete do Terreiro do Paço . "Por vezes alugávamos carrinhos de mão para recolher papelão para vender e comprar guloseimas com o dinheiro que fazíamos", conta o técnico especialista à. Nos meses de verão, a praia era destino diário. "Apanhávamos boleia ou íamos de bicicleta", recorda Ramires, que frequentou a mesma escola do ministro. Embora um ano mais novo, seguiu-lhe as pisadas: do Algarve foi para Lisboa onde estudou Economia no ISEG."Quando concorri à universidade e recebi a nota de Geografia, fomos os dois para o café ver os meus erros. Preparou-me para o exame de melhoria durante as férias", conta à. "Fomos grandes amigos desde a infância. O Mário tem este perfil tranquilo, embora fosse uma criança como as outras. Jogávamos futebol na praça, passeávamos pela vila inteira", conta Ramires. Na política, as famílias estavam alinhadas: o pai de Francisco Ramires, com o mesmo nome, era um dos militantes mais ativos do PCP na terra e a família vivia ao lado da sede.A vida levou-os para outra área política. Ramires viria a convidar o seu atual chefe para padrinho de casamento. Na altura, em 1998, Centeno estava a fazer um doutoramento em Harvard, nos EUA. "Veio de propósito com muita dificuldade." E dificilmente teria ainda mentalidade de "Pioneiro".Há um insuflável instalado em frente à Câmara Municipal e uma pequena feira de artigos de praia, doces e produtos regionais. As esplanadas de petiscos - estamos na terra deles - estão bem compostas. Em breve passará uma banda filarmónica, que será recebida pela presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, Conceição Cabrita, amiga de infância do ministro. Nos tempos da universidade, em Lisboa, fizeram ambos parte do grupo "Malta da Vila", composto por estudantes de VRSA, do qual também fazia parte Francisco Ramires. "Somos da mesma idade e estudámos na mesma escola. Na altura a secundária já era mista. Voltámos a encontrar-nos em Lisboa, quando eu fui estudar Geologia", conta àa autarca que lidera a Câmara Municipal desde 2017. Em Vila Real, recorda, os dias "eram simples". "Íamos para a escola, voltávamos para casa para fazer os trabalhos, e saíamos para brincar aqui na praça. Os pais estavam nos cafés. Havia muito o hábito de as pessoas se sentarem nas portas das casas. Foi uma infância feliz", recorda a autarca, cuja família era "parecida" com a Centeno: "Dois irmãos e duas irmãs. O meu pai era gerente do BPA quando o pai do Mário ocupava o cargo de subgerente."Há três anos, no 13 de maio, dia da cidade, a câmara organizou uma homenagem a Mário Centeno, no Centro Cultural António Aleixo, cuja dimensão não chegou para tanto público. Foram distinguidas várias personalidades do concelho, mas a estrela foi o ministro da terra, que acabara de chegar de Lisboa. "Ele costuma vir passar férias tranquilamente, na casa que ainda é da família. Custa-me chamar-lhe ‘senhor ministro’, nem ele gosta que eu o trate assim. Para mim sempre foi Mário."Ora, há detalhes a acrescentar a esta amizade: a autarquia a que Conceição Cabrita preside até está a ser intervencionada pelo Fundo de Apoio Municipal (FAM), tutelado pelo Ministério das Finanças - o do "Mário". E a ação do FAM, numa espécie de exercício de austeridade "à Centeno", teve consequências bem diretas. No início de julho, a autarquia aprovou a dissolução da empresa municipal VRSA - Sociedade de Gestão Urbana. Os relatórios do FAM punham em causa a viabilidade da empresa, sem receitas para se manter à tona e com três anos de prejuízos acumulados. O que não muda o tom da autarca. Amigos, amigos, negócios à parte. E política também: Conceição foi eleita pelo PSD.No restaurante Joaquim Gomes alguém se esqueceu de ligar a máquina de café. É fim de tarde, há futebol na televisão, e o restaurante acabou de abrir as portas. Está apenas um cliente encostado ao balcão, por coincidência primo de Mário Centeno, da parte da mãe. António Gomes diz que ficou surpreendido quando viu o primo chegar à política: "Como quase todos os habitantes de Vila Real de Santo António , para mim também foi uma surpresa. Sempre foi um académico, um estudioso. O meu tio dizia que ele não precisava da política, estava bem na vida, seria sempre uma pessoa bem-sucedida", diz, deixando escapar um elogio orgulhoso. "Tem feito um bom trabalho, muito dedicado, sempre foi assim."Atrás do balcão está o terceiro dono do restaurante, que apesar de ter saído das mãos da família há mais de 30 anos, ainda conserva o nome do avô de Centeno: Restaurante Joaquim Gomes. Durante os anos em que viveu na zona, era ali que a família Centeno se reunia, em almoços prolongados ao fim de semana, enquanto os miúdos jogava à bola na Praça Marquês de Pombal. A carta ainda conserva alguns petiscos desses tempos. Mas falta um essencial, especialidade do avô e que Centeno também aprendeu a fazer: as lulinhas fritas.A terra gosta de Centeno, o ministro parece retribuir, cultiva as origens. Além da visita em dia de dérbi, também quando em 2016, já ministro, foi à terra receber a medalha de mérito da cidade - atribuída por uma autarquia laranja, na altura liderada por Luís Gomes - elogiou quem o recebia: "É uma honra estar aqui e ser recebido tão calorosamente por pessoas com quem cresci. Sou um de vós e sempre serei" - nesta frase foi interrompido pelos aplausos da assistência. E depois passeou-se em comitiva pelas ruas da cidade.Em abril, chegou a ser anunciado como cabeça de lista por Faro: é do distrito, afinal. A notícia, contudo, foi rapidamente desmentida. No PS Algarve há quem agora especule que já na altura não se poderia comprometer com o topo de uma lista eleitoral, porque a hipótese do FMI talvez já estivesse no horizonte. Afinal, foi-se o FMI e ficou quinto por Lisboa na lista do PS às legislativas. Uma coisa é certa: a timidez ficou também por Vila Real.