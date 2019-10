O maior Governo desde 1976 tem número recorde de mulheres e cinco caras novas

"Trata-se de um Governo coeso, de continuidade, naturalmente, relativamente ao Governo que ainda está em funções, e no qual procurámos reforçar o centro do Governo". Foi deste modo que o primeiro-ministro indigitado, António Costa , descreveu o novo elenco governamental , depois de apresentar os novos ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa , numa reunião em Belém.E os números confirmam a opinião do também secretário-geral do PS: 14 ministros mantém-se à frente das mesmas pastas. O segundo Executivo liderado por Costa vai ter 19 ministros, o que o torna o maior em ministérios de todos os Governos Constitucionais. Mas os números dizem mais. A equipa de Costa vai ter oito mulheres (mais três do que a composição atual), o que também é um novo recorde estabelecido.Mantêm-se, nas mesmas pastas, Francisca Van Dunem (Justiça), Graça Fonseca (Cultura), Marta Temido (Saúde). Também ministra continuará Mariana Vieira da Silva, que sobe a ministra de Estado, ficando também com a área da Presidência.De atuais secretárias de Estado sobem a ministras Alexandra Leitão (Modernização do Estado e da Administração Pública), Ana Mendes Godinho (Trabalho, Solidariedade e Segurança Social) e Maria do Céu Albuquerque (Agricultura) e há uma nova ministra: Ana Abrunhosa (Coesão Territorial). A quinta cara nova do Executivo é Ricardo Serrão Santos, que assume a pasta do Mar.Na atual composição governamental, desapareceram as relações familiares diretas conhecidas entre os ministros do anterior executivo, com a saída de Ana Paula Vitorino (casada com Eduardo Cabrita), e de José Vieira da Silva (pai de Mariana Vieira da Silva). Também Capoulas Santos abandona o Governo e a pasta da Agricultura.Com o objetivo de libettar o primeiro-ministro e o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, para a presidência da União Europeia de 2021, foram criados quatro novos ministros de Estado: Negócios Estrangeiros (Augusto Santos Silva), Finanças (Mário Centeno), Presidência (Mariana Vieira da Silva) e Economia e Transição Digital (Pedro Siza Vieira).Até agora, o maior Executivo era o XVI Governo Constitucional, liderado por Pedro Santana Lopes, que contava com 18 ministros, além do primeiro-ministro. O segundo executivo de António Guterres (XIV) e o Executivo de Durão Barroso (XV) tinham, além do primeiro-ministro, 17 pastas ministeriais.O Executivo mais pequeno da história da democracia portuguesa foi o primeiro Governo de maioria PSD/CDS-PP liderado por Pedro Passos Coelho que, quando tomou posse, a 21 de junho de 2011, tinha apenas 11 ministros, além com o primeiro-ministro. Contudo, no final da legislatura, o executivo já contava, no total, com 15 pastas ministeriais.É preciso recuar aos anos 80 para encontrar dois executivos quase tão pequenos: o primeiro Governo de Cavaco Silva, em 1985, e o Governo de Francisco Sá Carneiro, em 1980. Os dois executivos liderados por sociais-democratas tinham 14 ministros, incluindo o primeiro-ministro.Desde a primeira e única mulher a governar Portugal - Maria de Lurdes Pintasilgo, no topo da hierarquia do quinto Governo Constitucional (1979) - a equipa com maior número de membros femininos tinha sido, até agora, a escolhida pelo socialista José Sócrates no seu segundo mandato, entre 2009 e 2011. Entre os 16 ministros, havia cinco mulheres: Ana Jorge (Saúde), Helena André (Trabalho e Solidariedade Social), Isabel Alçada (Educação), Dulce Pássaro (Ambiente e Ordenamento do Território) e Gabriela Canavilhas (Cultura).O I Governo Constitucional, liderado pelo socialista Mário Soares, tomou posse em 23 de julho de 1976, depois da vitória nas eleições legislativas de 25 de abril desse ano, tinha 16 pastas, todas atribuídas a homens, com a particularidade de o líder do executivo ter também a tutela dos Negócios Estrangeiros.Com Lusa