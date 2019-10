Porque é que os votos do estrangeiro demoraram tanto a chegar?

Passaram 10 dias desde as eleições legislativas, no entanto ainda estão vazios quatro lugares na Assembleia da República, sendo que só esta quarta-feira é que vão ser ocupados. Porquê? Estes correspondem aos deputados eleitos pelos círculos da Europa (dois) e Fora da Europa (dois) e a contagem só vai ser feita durante este dia.

Não se trata de atraso nem de esquecimento, como explica à SÁBADO João Tiago Machado da Comissão Nacional de Eleições, este processo é de origem "moroso", uma vez que a maioria dos eleitores vota através de carta. "O Ministério da Administração Interna envia os boletins de voto aos residentes no estrangeiro e estes têm de os pôr no correio até ao dia da eleição". Estes têm depois de chegar a tempo da contagem dos votos, que acontece 10 dias depois, como prevê a lei.





Falta de informação e problemas com boletins afetaram votos no estrangeiro O voto das comunidades portuguesas no estrangeiro para as legislativas foi afetado pela falta de informação e por problemas com os boletins, disse esta quarta-feira à Lusa o presidente do Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas ( CPCCP).





Ainda que este ano tenha passado a ser possível votar presencialmente nos consulados portugueses, uma modalidade que segundo João Tiago Machado garante que o voto chegue a tempo da contagem, "há pessoas que não vivem perto do seu posto consular", com a distância por vezes a ser de centenas de quilómetros. Terá sido por isso mesmo que apenas 2242 optaram pelo voto presencial, como apontam os dados oficiais do Ministério da Administração Interna.

Votar por carta em 2019

E como funciona o voto postal? O Ministério da Administração Interna iniciou a expedição da documentação para voto dos cidadãos residentes no estrangeiro no dia 2 de setembro. Esta inclui não só o boletim de voto, como um envelope de cor verde, onde deveria ser posto depois o boletim, e um segundo envelope branco, maior e com morada e franquia paga para devolução do voto.

Além disto, e pela primeira vez na história das eleições portuguesas, o Ministério enviou ainda um documento com as instruções de preenchimento e um código de barras especial que permite, através da utilização de um telefone inteligente, aceder via internet vídeo exemplificativo do processo em português e francês, inglês e chinês. Saíram de Lisboa no total de 1464709 boletins de voto, o correspondente ao número de inscritos ativos.

O eleitor deveria depois votar, colocar o boletim no envelope verde, juntá-lo no envelope branco com uma cópia do documento de identificação e enviar tudo de volta para Lisboa até ao dia das eleições. E se se enganar? Não há nada a fazer nesse caso. Se o eleitor se enganar no voto ou preencher o boletim de forma a ficar inválido ou o envia assim, sob pena de votar em quem não quer ou de ter o seu voto anulado, ou não o chega sequer a enviar, contando assim para a abstenção. Mesmo que o voto for válido não é contabilizado se tenha sido enviado depois do dia 6 de outubro.

Aumento de eleitores só "acentuou" atrasos

Até ao dia 14 de outubro, e segundo os dados oficiais do Ministério atualizados diariamente, foram recebidas 147154 cartas resposta, o equivalente a uma participação de 10%. Destes dados destacam-se os 0 envelopes recebidos dos 32596 expedidos para a África do Sul. João Tiago Machado afirma à SÁBADO que estes podem nem sequer chegar, uma vez que o prazo de 48 é muito curto e terão sido recebidos pelos portugueses lá depois do dia das eleições. Assim, da África do Sul serão apenas contabilizados dois votos, aqueles que foram presenciais.

A Portugal chegaram ainda 142054 cartas da mesma forma que foram expedidas. Estas foram devolvidas ao Ministério da Administração Interna por o destinatário ser desconhecido ou não terem sido levantados nos correios. Estas vão entrar na abstenção (que em 2015 foi de 88,32%).

Nestas eleições mudou ainda o número de eleitores inscritos na Europa e fora da Europa, devido ao processo de recenseamento automático. De 300 mil eleitores passaram a ser 1,4 milhões, "um aumento brutal", nas palavras de João Tiago Machado. Ainda assim, e segundo o mesmo, não será por isso que o processo terá sido afetado. "Mais eleitores não trouxeram mais problemas, apenas acentuou os já existentes", apontou.

O apuramento dos votos vai ser feito em Lisboa, sendo que os votos já recebidos estão guardados num cofre do Ministério. A estes juntam-se ainda os que recebidos durante este dia de quarta-feira. Tudo indica que por volta das 22 horas desta quarta-feira já saibamos quem são os deputados que vão ocupar os últimos quatro lugares.