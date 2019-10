O primeiro-ministro indigitado, António Costa , descreveu como "coeso" o "plantel" que escolheu para a próxima legislatura , em que Portugal também vai ter a presidência da União Europeia em 2021."Trata-se de um Governo coeso, de continuidade em relação ao Governo que ainda está em funções e no qual procuramos reforçar o centro de Governo, tendo em conta que esta legislatura terá um período muito exigente, em que teremos de acumular com as funções de presidência da Comissão Europeia", disse aos jornalistas depois do encontro com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa Por outro lado, António Costa salientou "a criação de dois ministérios de natureza transversal: o Ministério do Planeamento e o Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública" e "a autonomização também do Ministério da Coesão Territorial"."O atual Governo teve uma remodelação profunda há cerca de um ano e, naturalmente, este Governo apresenta-se como na continuidade daquilo que foi a governação anterior. Agora em melhores condições, mais reforçado politicamente, tendo em conta os resultados eleitorais, mas naturalmente numa lógica de continuidade", reforçou.O também secretário-geral do PS apresentou ao Chefe de Estado o elenco do XXII Governo Constitucional. António Costa propôs ao Presidente da República a continuidade dos ministros Siza Vieira (Economia), Augusto Santos Silva (Negócios Estrangeiros), Mariana Vieira da Silva (Presidência), Mário Centeno (Finanças), João Gomes Cravinho (Defesa), Eduardo Cabrita (Administração Interna), Francisca Van Dunem (Justiça), Nelson de Souza (Planeamento), Graça Fonseca (Cultura), Manuel Heitor (Ciência, Tecnologia e Ensino Superior), Tiago Brandão Rodrigues (Educação), Marta Temido (Saúde), João Pedro Matos Fernandes (Ambiente) e Pedro Nuno Santos (Infraestruturas e Habitação).Os novos ministros são Alexandra Leitão (Administração Publica e Modernização Administrativa), Ana Mendes Godinho (Trabalho e Segurança Social), Maria do Céu Albuquerque (Agricultura), Ricardo Serrão Santos (Mar) e Ana Abrunhosa (Coesão Territorial).