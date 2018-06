A defesa da SIC nas alegações finais do julgamento do processo SuperNanny defendeu, esta segunda-feira, que não existe uma norma legal que permita ao Ministério Público intentar a acção judicial contra a estação de televisão e os pais.O julgamento da acção especial de tutela da personalidade, interposta pelo Ministério Público e que levou à suspensão provisória do programa televisivo SuperNanny, decorre no Tribunal de Oeiras e hoje foram apresentadas as alegações finais, numa sessão onde os pais das crianças voltaram a defender os benefícios para a educação dos seus filhos.O advogado da SIC neste processo, Tiago Félix, disse que "há normas legais para restringir as responsabilidades parentais, mas não há uma norma que permita dizer ou impor o que se pensa"."O Ministério Público (MP)é incompetente para a presente acção. Não tenho dúvidas disso. Só pode representar menores quando os pais estiverem impossibilitados de o fazer", disse."Não há normal legal que permita ao MP intentar acção de tutela da personalidade contra a SIC e os pais em substituição dos próprios pais", frisou.Antes, a procuradora que representa o Ministério Público tinha referido nas suas alegações que a defesa das crianças é uma legitimidade interventiva do MP português.Luísa Sobral Pinto disse ainda que, no espaço europeu, não existe outro Ministério Público que tenha uma intervenção legitimada como tem o português pelo que "dentro da unidade do sistema jurídico português ficaria mal e seria incorrecto que (este) não tivesse actuado na defesa do superior interesse destas crianças".A procuradora considera que o programa é lesivo para as crianças, que há um dever do Estado em protege-las e que o MP faz uma intervenção em representação das crianças "quando os pais não assumem uma protecção séria colocando-os em risco" ao permitir "a exposição pública da sua intimidade".Esta exposição pública, adiantou, "coloca em perigo a sua dignidade humana de forma lesiva para a formação de personalidade".O advogado da produtora Warner Bros., por seu turno, criticou nas suas alegações o facto de durante o processo nunca terem sido ouvidas as crianças."O grande ausente deste processo são os menores. Confesso a minha estranheza e espanto", disse Pedro Brito considerando que não existe dano nas crianças por terem participado."Parte do trauma que se quis retratar é típico de uma sociedade que não está habituada a conviver com crianças. Peço a sua coragem para colocar as crianças no espaço público" disse dirigindo-se à juíza.O programa SuperNanny, entretanto suspenso provisoriamente, ficou envolto em polémica logo após a transmissão do primeiro episódio, emitido pela SIC no dia 14 de Janeiro.A estação de televisão SIC suspendeu o programa a 26 de Janeiro, depois de uma decisão do tribunal desencadeada por "uma acção especial de tutela da personalidade" interposta pelo Ministério Público (MP).Nessa acção foi pedido ao Tribunal que fosse decretado, a título provisório e de imediato, que o programa a emitir não fosse exibido ou, "caso o tribunal julgue mais adequado, que essa exibição fique condicionada à utilização de filtros de imagem e voz que evite a identificação das crianças".Face a esta decisão a SIC suspendeu o programa. A acção interposta pelo MP está agora a ser julgada no tribunal de Oeiras tendo sido hoje apresentadas as alegações finais.