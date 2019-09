O debate entre Rui Rio António Costa , transmitido na segunda-feira em simultâneo pela SIC RTP1 teve uma audiência média de 11,3% e foi visto por mais de um milhão de espetadores, segundo dados da GFK/CAEM divulgados esta terça-feira.Segundo os dados fornecidos pelo Grupo Impresa , em média, cerca de 1,067 milhões de pessoas viu o único frente a frente televisivo entre os líderes do PS PSD , de um total de 4,793 milhões de pessoas que estavam a ver televisão à mesma hora.O debate foi liderado pela SIC no universo dos canais generalistas, com 22,3% de 'share' e 11,3% de audiência média, o que corresponde a 1,067 milhões de espetadores.A TVI obteve 17,3% 'share', o que corresponde a uma audiência média de 8,2% ou 774 mil espetadores.A RTP1, com um 'share' de 16,2% registou 829 mil pessoas durante o debate televisivo (8,8% de audiência média).As eleições legislativas realizam-se em 06 de outubro. Concorrem a esta eleição, a 16.ª em democracia, um número recorde de forças políticas - 20 partidos e uma coligação.