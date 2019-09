O debate Rui Rio Catarina Martins , no domingo, na TVI , teve um 'share' de 17,03% e uma audiência média de quase 794 mil telespetadores, disse esta terça-feira à Lusa fonte do canal.Das cerca de 4,660 milhões de pessoas que estavam, em média, a ver televisão no período em que o debate decorreu, uma média de 8,4% estava a assistir ao debate.O debate decorreu no domingo passado, entre 20:48 e as 21:19.O 'share' é o valor comparativo, em percentagem, que permite saber que o programa teve a preferência relativamente a outros de outros canais televisivos num determinado período.As legislativas para eleger os 230 deputados à Assembleia da República estão marcadas para 06 de outubro. Concorrem a esta eleição, a 16.ª em democracia, um número recorde de forças políticas - 20 partidos e uma coligação.