Covid-19: dois mortos e 435 infetados nas últimas 24 horas

Portugal registou mais 435 novos casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas e duas mortes relacionada com a covid-19, indica o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta segunda-feira.



Desde o início da pandemia, em março de 2020, em Portugal morreram 17.025 pessoas. No total, 809.135 foram dadas como recuperadas da doença provocada pelo SARS-CoV-2, mais 322 desde domingo.







Os internamentos em enfermaria registaram um aumento de 12 casos, passando a 283, das quais 52 estão internadas em unidades de cuidados intensivos (menos duas nas últimas 24 horas).







Apesar de ser a região com mais casos, Lisboa e Vale do Tejo não registou nenhuma das mortes, tendo uma ocorrida no Norte e a outra na região Centro.