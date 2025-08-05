Sábado – Pense por si

Portugal

Seguir tema: gaza

Cruz Vermelha pronta a ajudar reféns em Gaza após acordo entre Israel e o Hamas

Lusa 05 de agosto de 2025 às 22:53
Capa da Sábado Edição 13 a 19 de agosto
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 13 a 19 de agosto
As mais lidas

A Cruz Vermelha solicitou no domingo autorização para prestar assistência aos reféns, após imagens divulgadas pelo Hamas e pela Jihad Islâmica dos dois homens em que aparecem magros e extremamente debilitados.

O Comité Internacional da Cruz Vermelha (CICV) manifestou esta terça-feira disponibilidade para ajudar os reféns israelitas na Faixa de Gaza, quando Israel e o Hamas chegarem a um acordo, informou a organização em comunicado.

Veículos da Cruz Vermelha aguardam para auxiliar reféns libertados em Gaza
Veículos da Cruz Vermelha aguardam para auxiliar reféns libertados em Gaza Abed Rahim Khatib/picture-alliance/dpa/AP Images

"O Comité Internacional da Cruz Vermelha está preparado e pronto para entregar medicamentos, alimentos e mensagens de familiares aos reféns em Gaza. Para isso, é necessário um acordo entre Israel e o Hamas", declarou o CICV, manifestando-se disponível "para intensificar a entrega segura de ajuda vital a civis em extrema necessidade", em todo o território.

A Cruz Vermelha afirma que "só um acordo duradouro entre as partes pode pôr fim ao sofrimento dos reféns e das suas famílias, assim como aos milhões de pessoas em Gaza que lutam para obter o essencial para a sobrevivência".

"Um fluxo rápido e irrestrito de assistência humanitária deve ser permitido e facilitado. Face à grave escassez de alimentos que se agrava a cada dia, os civis em Gaza precisam de ter acesso imediato e sustentado a alimentos, água potável, material médico e de higiene e outros bens essenciais para a sobrevivência, [que lhes permita viver] com dignidade", declarou a organização.

A organização alertou ainda que "a 'janela' para salvar vidas em Gaza está a fechar-se" e que é tempo de agir.

O CICV fez esta declaração depois de o chefe de Estado israelita, Isaac Herzog, ter conversado na segunda-feira com a presidente da organização, Mirjana Spoljaric, para pedir que atue "imediatamente" para fornecer alimentos e assistência médica aos reféns israelitas detidos pelo Hamas.

O CICV solicitou no domingo autorização para prestar assistência aos reféns, após imagens divulgadas pelo Hamas e pela Jihad Islâmica dos dois homens — que estão entre os 50 reféns ainda no território — em que aparecem magros e extremamente debilitados.

O porta-voz das Brigadas al-Qassam, braço armado do Hamas, disse na segunda-feira que dará permissão à Cruz Vermelha para prestar assistência aos reféns, desde que Israel estabeleça corredores humanitários, "de forma regular e permanente", nas passagens de fronteira, para a entrada de alimentos e medicamentos, e interrompa os bombardeamentos.

"As Brigadas al-Qassam não privam intencionalmente os prisioneiros de alimentos", sublinhou.

Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Medicamento Crime Hamas Gaza Israel Comitê Internacional da Cruz Vermelha Isaac Herzog
Investigação
Opinião Ver mais
Margarida Reis
Margarida Reis
Ajuizando

Naufrágio da civilização

"O afundamento deles não começou no Canal; começou quando deixaram as suas casas. Talvez até tenha começado no dia em que se lhes meteu na cabeça a ideia de que tudo seria melhor noutro lugar, quando começaram a querer supermercados e abonos de família".

Menu shortcuts

Cruz Vermelha pronta a ajudar reféns em Gaza após acordo entre Israel e o Hamas