Sábado – Pense por si

Portugal

Areais com acessos condicionados: “Se for a pé a praia é pública, de carro é privada”

Rita Rato Nunes
Rita Rato Nunes 05 de agosto de 2025 às 23:00

Praias que o Governo prometeu sinalizar, há um mês, continuam sem placas e com acesso condicionado. A SÁBADO percorreu a costa de Melides a Troia e à praia do Brejo não foi sequer possível chegar.

Ainda faltam 3,2 km de carro até à praia do Brejo, na Comporta, marca o GPS, quando somos forçados a travar. A estrada de terra batida, por entre os arrozais, é interrompida por um portão de ferro pintado de branco. Ao lado, há um dispositivo eletrónico que abre o portão com um cartão ou com um código. Deixamos o carro em frente ao portão e um funcionário do complexo de luxo Casa do Arrozal pergunta-nos se precisamos de ajuda. Explicamos que queremos ir para a praia do Brejo.

