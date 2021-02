Critérios para convocar utentes a vacinar não são uniformes no País

Na ARS de Lisboa e Vale do Tejo, a chamada é aleatória, ao passo que no Norte as pessoas mais velhas são chamadas primeiro.

Os critérios para convocar as pessoas com mais de 80 anos ou com mais de 50 anos e patologias de maior risco associadas à covid-19 são diferentes pelo país. Segundo o jornal Público, os critérios não são uniformes: se na Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte são chamadas pela idade (de maior para menor), em Lisboa e Vale do Tejo é aleatório.







EPA/PAULO CUNHA

A Direção-Geral de Saúde (DGS) deverá emitir uma orientação.