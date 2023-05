Cristiano Ronaldo vai ser agraciado com Medalha de Honra da Cidade de Lisboa

O futebolista Cristiano Ronaldo vai ser agraciado com a Medalha de Honra da Cidade pela Câmara de Lisboa, como reconhecimento pela forma como sempre defendeu, promoveu e projetou o nome da capital portuguesa no mundo, revelou hoje a autarquia.







REUTERS/Pedro Nunes

A atribuição da medalha a Cristiano Ronaldo, capitão da seleção portuguesa e atualmente no Al Nassr, da Arábia Saudita, foi aprovada na quarta-feira em reunião da Câmara Municipal, com 14 votos favoráveis, uma abstenção e dois votos contra.A votação da proposta, apresentada pelo presidente do município, Carlos Moedas (PSD), foi feita por voto secreto.Citado numa nota da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas salienta a importância de reconhecer "aqueles que, pelo seu valor, pela sua energia, pela sua capacidade", contribuíram para a cidade, defendendo que "a história de Cristiano Ronaldo, várias vezes considerado o melhor jogador do mundo, está intimamente ligada à história de Lisboa"."Esta é uma homenagem a um menino que se fez homem em Lisboa e que, para além da sua identidade do sítio onde nasceu, se tornou um grande lisboeta, no sentido da paixão que tem pela cidade", afirma o autarca, insistindo que o avançado português "sempre defendeu, promoveu e projetou o nome de Lisboa em todo o mundo", e "é também um grande lisboeta e isso nunca lhe foi reconhecido".Carlos Moedas lembra ainda "a esperança extraordinária que Cristiano Ronaldo traz a tantos jovens, contribuindo para que possam sonhar", para saberem que "pelo seu mérito podem chegar onde querem".Cristiano Ronaldo nasceu na Madeira, onde começou a jogar futebol, antes de rumar a Lisboa, para alinhar no Sporting.O avançado, de 38 anos, alinhou ainda em clubes como Manchester United (Inglaterra), Real Madrid (Espanha) e Juventus (Itália), tendo conquistado, entre muitos outros títulos, o Campeonato da Europa de 2016 e a Liga das Nações de 2018/19, pela seleção portuguesa, e cinco Ligas dos Campeões.