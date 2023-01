Cristiano Ronaldo já está na Arábia Saudita para assinar pelo Al-Nassr

O futebolista Cristiano Ronaldo chegou hoje a Riade, na véspera de ser apresentado aos adeptos dos sauditas do Al-Nassr, clube pelo qual se comprometeu por duas épocas e meia.







Youssef Loulidi/Fantasista/Getty Images

A informação foi avançada pelo canal de televisão público Al-Ekhbariya, dando conta da chegada do internacional português, que se libertou dos ingleses do Manchester United em 'cima' do Mundial do Qatar.A AFP acrescenta que o cinco vezes vencedor da Bola de Ouro tinha à espera, fora do aeroporto, um forte dispositivo de segurança, com veículos policiais e postos de controlo.Cristiano Ronaldo vai ser apresentado na terça-feira, às 19:00 (16:00 em Lisboa), no estádio Mrsool Park, em Riade, com capacidade para 25.000 lugares.Segundo uma fonte do Al-Nassr, Cristiano Ronaldo, que inicialmente ficará instalado num hotel de luxo no centro da capital, "trouxe consigo um número considerável de auxiliares e até uma empresa de segurança privada".O capitão da seleção portuguesa, de 37 anos, ruma ao futebol saudita, após ter rescindido contrato com os ingleses do Manchester United, que representou uma segunda vez em 2021/22 e 2022/23, após uma primeira passagem (2003/2009).Antes de iniciar o Mundial2022, Ronaldo, que foi formado no Sporting e, entre as duas passagens pelos ingleses, representou Real Madrid (2009/2018) e Juventus (2018/2022), assumiu sentir-se "traído" e desrespeitado nos 'red devils', ao serviço dos quais marcou 145 golos em 346 jogos.Com 194 jogos pela seleção principal de Portugal, e 118 golos, junta-lhes 451 tentos pelo Real Madrid, em 'apenas' 438 encontros, e cinco pelo Sporting, em 31 jogos.Atualmente orientado pelo francês Rudi Garcia, e com o brasileiro Talisca (ex-Benfica) e o camaronês Aboubakar (ex-FC Porto), o Al Nassr ocupa o primeiro lugar da Liga saudita, após 11 jornadas, com 26 pontos, mais um do que o Al Shabab, que tem menos um jogo.O Al Nassr soma nove títulos de campeão saudita, o último dos quais em 2018/19.