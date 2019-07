Capa n.º 791

A medida do PS que concede três horas aos funcionários públicos no primeiro dia de aulas dos filhos, a proposta do CDS para alargar a ADSE a todos os trabalhadores, a proposta de António Costa de aumentar os salários dos técnicos qualificados no Estado – as condições laborais na função pública, e as diferenças face ao privado, estão de volta à agenda política. Depois de uma aproximação entre as duas esferas na era da troika – sobretudo por compressão do setor público – o fosso está de novo a alargar-se.A SÁBADO olhou para os dois regimes para trabalhadores por conta de outrém e analisou as diferenças nos salários, nas férias, nos horários de trabalho, nos despedimentos, nos vínculos contratuais, na protecção na saúde e nas pensões. Há áreas em que a diferença a favor da Administração Pública é enorme (como os despedimentos) e outras em que é mais mista e difícil de categorizar (como os salários) – mas, regra geral, o empregador público é sempre mais generoso.