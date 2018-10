A três dias do final do seu mandato como procuradora-geral da República, Joana Marques Vidal deu uma conferência no Grémio Literário, em Lisboa, sobre "o futuro da Justiça em Portugal", a convite do Instituto Benjamin Franklin e do Clube Luso-Britânico. Naquela que terá sido a sua última intervenção pública, a magistrada afirmou que os portugueses "podem ficar descansadíssimos", pois o "sistema constitucional" garante a separação de poderes".

De acordo com o Diário de Notícias, quando questionada sobre a independência do Ministério Público, Marques Vidal fez questão de destacar que "a Constituição confere à nomeação do procurador-geral da República uma dupla legitimidade de quem propõe, o Governo, e de quem nomeia, o Presidente da República" embora reconheça que fosse proveitosa uma "intervenção do Parlamento".

"Este modelo parece-me equilibrado. Há quem defenda uma intervenção do Parlamento mesmo no processo de nomeação ou na proposta dos nomes a nomear. Penso que, mantendo-se este modelo, a intervenção do Parlamento podia-se consubstanciar na audição pública da pessoa indicada, uma audição sobre o que pensa do cargo. Poderia proporcionar uma maior transparência e um conhecimento (público) da concepção das pessoas indicadas", defendeu Joana Marques Vidal.