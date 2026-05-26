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Crianças abandonadas em Alcácer do Sal vão regressar a França

Isabel Dantas 11:47
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Ficarão aos cuidados dos serviços de apoio social de Colmar, até se perceber quem terá condições para acolher os dois irmãos, de três e cinco anos.

O Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal revelou esta terça-feira que os dois irmãos franceses, de três e cinco anos, abandonados na semana passada em Alcácer do Sal, vão regressar ao seu país natal, onde ficarão "aos cuidados dos serviços de apoio social de Colmar", enquanto se procede "à avaliação de familiares ou terceiros com vista a aferir as condições destes para acolher as crianças, considerando a situação da mãe e o regime de visitas supervisionado e controlado do pai".

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No comunicado é referido que o Juízo de Família e Menores de Santiago do Cacém acedeu afirmativamente ao pedido das autoridades judiciais francesas e "decidiu o regresso das crianças ao seu Estado da residência habitual (França), com vista a que este possa determinar as medidas de proteção que considere convenientes".

Mais refere o documento, assinado pelo juiz António José Fialho, que "este regresso ao país da sua residência habitual vai ser articulado e executado entre as autoridades portuguesas e francesas competentes, com vista a garantir o mínimo prejuízo para o superior interesse destas crianças, esgotando-se assim, com a sua execução, a intervenção das autoridades judiciárias portuguesas."

Recorde-se que os dois menores, de 3 e 5 anos, pela mãe e pelo padrasto numa floresta em Alcácer do Sal com vendas nos olhos. Os adultos depois fugiram, tendo sido detidos na quinta-feira num  por uma cliente que os denunciou à GNR. Acabaram detidos, tendo-lhes sido depois decretada a prisão preventiva.

As crianças, entretanto, tinham sido, um padeiro que passava de carro na estrada que liga Alcácer do Sal à Comporta, e as recolheu, alertando depois as autoridades.  

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