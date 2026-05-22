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22 de maio de 2026 às 14:05

Padeiro que encontrou crianças francesas admite: "Percebi logo que tinham sido abandonadas"

Alexandre e Carla Quintas, que acompanharam as duas crianças francesas abandonadas em Portugal no dia 19, partilharam no NOW tudo o que viveram naquele momento. "O que me fez parar o carro foi ver duas crianças a pedir, a chorar, e agitados, a pedirem ajuda", explicou o homem que as acolheu.

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