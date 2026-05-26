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Portugal

Emails contradizem versão do MAI sobre primeiro pedido de demissão do secretário-geral adjunto

Lusa 26 de maio de 2026 às 10:58
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António Pombeiro contradiz versão de Luís Neves.

O secretário-geral adjunto do Ministério da Administração Interna demissionário, António Pombeiro, contradiz a versão do ministro da Administração Interna sobre o seu primeiro pedido de demissão, justificado já então com irregularidades na SIRESP na gestão de Viegas Nunes.

O ministro da Administração Interna, Luis Neves
O ministro da Administração Interna, Luis Neves MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

Num esclarecimento na segunda-feira sobre a demissão de António Pombeiro e a nomeação do major-general Paulo Viegas Nunes para o conselho de administração da SIRESP S.A, o gabinete de Luís Neves referia que o secretário-geral adjunto do Ministério da Administração Interna (MAI) pediu pela primeira vez a exoneração a 28 de abril, antes de ser conhecida a escolha de Viegas Nunes, tendo na altura "invocado motivos diferentes dos que estão agora em causa".

Uma troca de emails, a que a Lusa teve acesso, entre António Pombeiro e elementos do gabinete do ministro da Administração Interna, desmentem esta versão do ministro da Administração Interna.

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