Casal que abandonou menores em Alcácer do Sal no dia 19 foi ouvido esta sexta-feira em tribunal e conheceram sábado as medidas de coação.

Mãe e padrasto que abandonaram crianças em Alcácer do Sal ficam em prisão preventiva, a medida de coação mais grave. A decisão foi conhecida pelo casal este sábado, depois de ambos terem sido ouvidos na sexta ao fim da tarde. A mãe das crianças e o homem que a acompanha foram sujeitos à medida de coação por "ofensa à integridade física agravada e exposição e abandono" das duas crianças, refere o juiz presidente da Comarca de Setúbal em comunicado. A decisão teve de ser lida em português e francês para que o casal entendesse.



Tribunal decide medidas de coação para casal por abandono de menores em Alcácer do Sal, com escolta da GNR Pedro Brutt Pacheco

A mulher francesa de 41 anos, mãe dos dois menores, de 4 e 5 anos, e o homem de 55 anos, igualmente francês, estiveram detidos no Posto Territorial de Palmela da Guarda durante a noite.

A mulher de 41 anos, mãe dos dois irmãos franceses, e o homem de 55 anos, foram detidos pela GNR na quinta-feira, quando se encontravam na esplanada de um café situado nas imediações da cidade de Fátima, no concelho de Ourém, distrito de Santarém, disse à agência Lusa fonte da GNR, nesse dia.

Na terça-feira, por volta das 19h, os dois irmãos foram encontrados por um popular sozinhos e a vaguear junto à Estrada Nacional 253 (EN253), na zona do Monte Novo do Sul, entre Comporta e Alcácer do Sal, no distrito de Setúbal.

Das informações recolhidas no processo, os pais estão separados, "dispondo o pai de um direito de visita limitado e supervisionado", informou um comunicado do Conselho Superior da Magistratura (CSM).

O comunicado divulgado pelo CSM lembrou que foi também já instaurado um procedimento urgente de proteção a favor dos dois irmãos pelo magistrado do Ministério Público (MP) junto do Juízo de Família e Menores de Santiago do Cacém.