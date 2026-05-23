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Mãe e padrasto que abandonaram crianças em Alcácer do Sal ficam em prisão preventiva

Diogo Barreto
Diogo Barreto 12:10
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Casal que abandonou menores em Alcácer do Sal no dia 19 foi ouvido esta sexta-feira em tribunal e conheceram sábado as medidas de coação.

Mãe e padrasto que abandonaram crianças em Alcácer do Sal ficam em prisão preventiva, a medida de coação mais grave. A decisão foi conhecida pelo casal este sábado, depois de ambos terem sido ouvidos na sexta ao fim da tarde. A mãe das crianças e o homem que a acompanha foram sujeitos à medida de coação por "ofensa à integridade física agravada e exposição e abandono" das duas crianças, refere o juiz presidente da Comarca de Setúbal em comunicado. A decisão teve de ser lida em português e francês para que o casal entendesse.

Tribunal decide medidas de coação para casal por abandono de menores em Alcácer do Sal, com escolta da GNR
Tribunal decide medidas de coação para casal por abandono de menores em Alcácer do Sal, com escolta da GNR Pedro Brutt Pacheco

A mulher francesa  de 41 anos, mãe dos dois menores, de 4 e 5 anos, e o homem de 55 anos, igualmente francês, estiveram detidos no Posto Territorial de Palmela da Guarda durante a noite.

A mulher de 41 anos, mãe dos dois irmãos franceses, e o homem de 55 anos, foram detidos pela GNR na quinta-feira, quando se encontravam na esplanada de um café situado nas imediações da cidade de Fátima, no concelho de Ourém, distrito de Santarém, disse à agência Lusa fonte da GNR, nesse dia.

Na terça-feira, por volta das 19h, os dois irmãos foram encontrados por um popular sozinhos e a vaguear junto à Estrada Nacional 253 (EN253), na zona do Monte Novo do Sul, entre Comporta e Alcácer do Sal, no distrito de Setúbal.

Das informações recolhidas no processo, os pais estão separados, "dispondo o pai de um direito de visita limitado e supervisionado", informou um comunicado do Conselho Superior da Magistratura (CSM).

O comunicado divulgado pelo CSM lembrou que foi também já instaurado um procedimento urgente de proteção a favor dos dois irmãos pelo magistrado do Ministério Público (MP) junto do Juízo de Família e Menores de Santiago do Cacém.

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