Crianças abandonadas em Alcácer do Sal já regressaram a França

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O Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal revelou esta sexta-feira que os dois irmãos franceses, de três e cinco anos, abandonados na semana passada em Alcácer do Sal, já regressaram ao seu país natal, onde ficarão "aos cuidados dos serviços de apoio social de Colmar", enquanto se procede "à avaliação de familiares ou terceiros com vista a aferir as condições destes para acolher as crianças, considerando a situação da mãe e o regime de visitas supervisionado e controlado do pai".



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A viagem foi organizada e acompanhada pelas autoridades francesas e portuguesas, procurando garantir o bem estar destes meninos, refere o tribunal em comunicado.

O tribunal realça a cooperação entre as diversas entidades envolvidas e o seu empenho "em salvaguardar o superior interesse destas crianças num momento tão difícil das suas vidas".

Recorde-se que os dois menores, de 3 e 5 anos, foram abandonados pela mãe e pelo padrasto numa floresta em Alcácer do Sal com vendas nos olhos. Os adultos depois fugiram, tendo sido detidos na quinta-feira num café em Fátima por uma cliente que os denunciou à GNR. Acabaram detidos, tendo-lhes sido depois decretada a prisão preventiva.

As crianças, entretanto, tinham sido encontradas por Alexandre Quintas, um padeiro que passava de carro na estrada que liga Alcácer do Sal à Comporta, e as recolheu, alertando depois as autoridades.