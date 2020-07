Criança morreu em colisão de automóveis em Ferreira do Alentejo

Uma menina de 6 anos morreu e outras cinco pessoas ficaram feridas na sequência de uma colisão entre dois automóveis ocorrida no sábado à noite no concelho de Ferreira do Alentejo (Beja), disse hoje fonte da GNR.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja indicou à agência Lusa que o acidente, para o qual foi dado o alerta às 21:39, ocorreu ao quilómetro 55 do Itinerário Principal (IP) 8, entre Ferreira do Alentejo e Beja.

Segundo a fonte da GNR, a vítima mortal é uma menina de 6 anos, cujo óbito foi declarado no Hospital José Joaquim Fernandes, em Beja.

O acidente provocou ainda um ferido grave, que foi transportado num helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) para um hospital de Lisboa, adiantou o CDOS de Beja.

Os restantes quatro feridos do acidente sofreram ferimentos ligeiros e foram transportados para o hospital de Beja, referiram as fontes da GNR e do CDOS.

As operações de socorro, referiu a fonte do CDOS de Beja, mobilizaram um total 49 operacionais dos bombeiros, GNR e INEM, apoiados por 18 veículos e um helicóptero.