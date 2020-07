GNR de Braga prende homem com longo cadastro criminal que estava fugido da prisão

Um homem de 42 anos com "longo cadastro criminal", referenciado como perigoso por seis dezenas de crimes e que estava fugido da prisão, foi detido na sexta-feira em Esposende, revelou hoje a GNR de Braga.

Em comunicado, a Guarda Nacional Republicana indica que "o detido possuía um longo cadastro criminal, e tinha pendentes quatros mandados de detenção para cumprimento de pena de prisão".

O homem, de 42 anos, estava "conotado como um indivíduo perigoso, referenciado em mais de seis dezenas de processos crime, nomeadamente por furtos, por condução sem habilitação legal, por violência doméstica e por ameaças".

Ainda de acordo com a GNR de Braga, estes crimes terão sido cometidos em diversas zonas do país, nomeadamente Barcelos, Esposende, Viana do Castelo, Ponte de Lima, Arcos de Valdevez, Loures, Lisboa e Alcácer do Sal.

A GNR explica que o detido, por ter conhecimento das sentenças condenatórios já tinha estado fugido em França e preparava-se, agora, para fugir a pretexto de trabalho, para outro país.

O detido foi levado para o Estabelecimento Prisional do Vale do Sousa – Paços de Ferreira para cumprimento da pena de prisão efetiva.