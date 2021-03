Maçonaria quer investigação à “rede maçónica” denunciada por Lobo Xavier

A Maçonaria dirigiu-se esta segunda-feira à Procuradora-Geral da República, Lucília Gago, para pedir uma investigação do Ministério Público sobre a existência de uma alegada "rede maçónica", da qual fariam parte "políticos e magistrados", denunciada por António Lobo Xavier, advogado.







Lusa

grão-mestre do Grande Oriente Lusitano, Fernando Lima, pede que o Ministério Público "

Em carta dirigida a Lucília Gago, a que ateve acesso, oinvestigue, até à exaustão, o que houver para investigar, promovendo a punição, se for caso disso, de eventuais prevaricadores"."Tal investigação exaustiva e rigorosa, que, por esta via, solicitamos, é também o que se impõe em ordem à defesa do bom-nome e da dignidade de todos aqueles que, sendo maçons, permanecem fiéis aos seus compromissos, lutando, no quotidiano, pela defesa da Lei, da Democracia e do Estado de Direito", refere o documento enviado à Procuradoria-Geral da República por parte da Maçonaria Portuguesa.Em causa estão afirmações do Conselheiro de Estado de Marcelo Rebelo de Sousa durante a última emissão do programa "Circulatura do Quadrado", na TVI, em que disse ter clientes vítimas de "extorsão" e "perseguição" por parte de uma alegada rede maçónica que, a existir, contará com políticos e magistrados.

"Eu nunca a vi nem sei que forma ela toma, mas eu tenho clientes que me dizem que são vítimas de extorsão por serem ameaçados, fazendo isto entregando dinheiro e quantias e assumindo comportamentos, senão são perseguidos por uma rede maçónica que vai desde a política até às magistraturas", denunciou António Lobo Xavier.