A PSP autuou 20 pessoas entre as 16:00 de quinta-feira e as 03:00 de hoje por consumo de bebidas alcoólicas na via pública na baixa do Porto, no âmbito das medidas de controlo da pandemia de covid-19, foi hoje anunciado.

Em comunicado, o Comando Metropolitano do Porto da PSP refere que, no mesmo período, foram também levantados cinco autos de notícia por contraordenação (ANCO) no âmbito da legislação que regula o funcionamento da venda ambulante.

Estes autos decorrem de uma operação policial que "teve como objetivo a prevenção e combate à criminalidade, a fiscalização em estabelecimentos e a fiscalização das medidas de controlo da pandemia de covid-19, de forma a promover a segurança, ordem e tranquilidade pública e de reforço do sentimento de segurança dos cidadãos, na área da baixa da cidade do Porto".

A PSP acrescenta que, "no contexto da atual situação epidemiológica, continuará a proceder a ações de fiscalização e de aconselhamento sobre as medidas e normativos de proteção e segurança dos cidadãos".

No decurso daquela operação foi também feita uma detenção por "tráfico de estupefacientes" e "uma por mandado", acrescenta a nota de imprensa daquela força policial.

A PSP apreendeu ainda "heroína e cocaína suficientes para cerca de 10 e três doses individuais, respetivamente".

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 946.727 mortos e mais de 30,2 milhões de casos de infeção em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.894 pessoas dos 67.176 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.