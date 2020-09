Portugal tem 265 surtos ativos no País, revelou a ministra da Saúde, Marta Temido. Em conferência de imprensa, a governante sublinhou que os surtos estão concentrados no Norte e em Lisboa e Vale do Tejo.Os óbitos registados abaixo dos 69 anos de idade tinham outras pré-condições associadas.Segundo o Instituto Nacional de Saúde Pública Ricardo Jorge, é expectável um aumento de novos casos nos próximos dias. "Ao Ministério da Saúde, cumpre continuar a trabalhar para estarmos preparados", afirmou a ministra, recordando que há concursos para reservas em curso."Registámos já três vezes em setembro, o maior número de testes realizado desde o início da pandemia", afirmou Temido. A 16 de setembro, o recorde mais recente, foram feitos 23.289 testes e 4,6% foram positivos.