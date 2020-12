Covid-19: PSD quer Governo a garantir vacinas para idosos em lares ilegais

O PSD propôs hoje que o Governo garanta que todos os idosos a residir em lares ilegais sejam vacinados contra a covid-19, responsabilizando-o por estar a por em risco a vida destas pessoas.

A proposta é feita pelo PSD num projeto de resolução hoje anunciado, para que o parlamento faça essa recomendação ao Governo e em que acusa o executivo de ignorar as propostas do partido para que fosse feito um mapeamento dos lares ilegais -- 3.500 onde viverão cerca de 35.000 idosos, segundo a Associação de Apoio Domiciliário, de Lares e Casas de Repouso de Idosos (ALI).

"Agora já não vamos a tempo de mapear, fazer levantamentos demorados, indagar. Agora é preciso identificar objetivamente onde estão e quem são estes idosos e os profissionais que trabalham nestas unidades para proceder à vacinação a que têm direito imediato, na 1.ª fase", lê-se no texto da resolução.

Segundo os sociais-democratas, "não existem no plano de vacinação as 70 mil doses que estes idosos deveriam tomar, sendo grupo de risco igual a qualquer outro nas suas circunstâncias".

"Está a ser violado o princípio do acesso universal à vacina, está a ser discriminado, mais uma vez, este conjunto de pessoas, por inação do governo. O que não é inaceitável e põe em risco a vida destas pessoas e o projeto de imunidade de grupo do país", acusa ainda.

Segundo o que propõe, o Governo deve recolher informação sobre lares ilegais "junto das corporações de bombeiros e das autarquias locais" e, assim, "possibilitar a vacinação das pessoas aí residentes no âmbito do combate à pandemia do covid-19".

Um projeto de resolução não te força de lei, tratando-se, neste caso, de uma recomendação ao Governo.

O PSD sugere, igualmente, que "a informação recolhida, nomeadamente quanto ao número e localização das instalações, pessoas envolvidas e plano e cronograma de vacinação deve ser remetido mensalmente à Assembleia da República".

A partir desses dados, os sociais-democratas sugerem ao executivo criar "um corpo especializado" para, num momento posterior, "ajudar à legalização das instalações em situação irregular".

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.685.785 mortos resultantes de mais de 76,2 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 6.191 pessoas dos 376.220 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.