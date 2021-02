Portugal já vacinou 250 mil pessoas e está acima da média da UE

As mais lidas

Portugal já administrou um total de 837 mil vacinas contra a covid-19, com 263 mil portugueses a terem completado a vacinação ao tomarem as duas doses. Dois meses desde que foi inoculada a primeira dose, a 27 de dezembro de 2020, o país vacinou 574 mil pessoas com a primeira dose da vacina e recebeu, ao todo, mais de um milhão de vacinas.







Dos grupos prioritários definidos para a primeira fase do processo, foram administradas 200.822 vacinas a pessoas de Estruturas Residenciais para Idosos (ERPI) e da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI), das quais 129.519 já com a segunda dose. O Ministério da Saúde indica também que a campanha de vacinação implicou quase três mil entregas em mais de 200 rotas e 474 pontos de entrega, numa operação em que foram envolvidas 1.190 viaturas da GNR e 1.471 viaturas da PSP e 3.392 agentes da PSP e 3.571 militares da GNR.

Tópicos Covid-19 Portugal UE Ministério da Saúde PSP GNR saúde

Em comunicado, o Ministério da Saúde aponta que o país encontra-se agora acima da média da União Europeia, com 7,5 doses administradas por 100 habitantes - enquanto a média da UE é de 6,83.Portugal distribuiu já 837 mil vacinas de um total de 1,034 milhões de doses recebidas, o que significa que existem 197 mil doses de vacina reservadas ou por distribuir. O Ministério da Saúde aponta também que, de acordo com dados reportados pelas várias entidades, foram administradas 199.804 doses a 111.505 profissionais de saúde, sendo que 88.299 já receberam a segunda dose.