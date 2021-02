Covid-19. Portugal com mais 33 mortos e 1.071 novos infetados

Portugal registou este sábado 33 vítimas mortais da covid-19, subindo para 16.276 o número total de mortes causadas pela pandemia desde março de 2020, quando foi diagnosticado o primeiro caso da doença no país.







Reuters

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Tópicos Covid-19 Portugal pandemia coronavírus saúde Artigo Anterior Próximo Artigo

O número de óbitos nas últimas 24 horas é o mais baixo dos últimos quatro meses. É preciso recuar até 28 de outubro de 2020 para encontrar um dia da pandemia em que tenha sido registado um número mais baixo de vítimas mortais.Este sábado foram confirmados mais 1.071 novos casos, subindo o total de infetados para mais de 803 mil. No entanto, este é o 10.º dia consecutivo em que Portugal regista menos de dois mil novos casos diários, algo que não acontecia desde meados de outubro.Foram também registados mais 2.820 recuperados, subindo para mais de 715 mil o número de doentes da covid-19 que já testaram negativo ao vírus. O número de casos ativos está agora perto dos 70 mil, um número que Portugal não conhece desde 30 de dezembro do ano passado.O número de internados também voltou a baixar este sábado, com as unidades de cuidados intensivos a registarem menos de 500 pacientes pela primeira vez desde 2 de janeiro. Nas últimas 24 horas foi registada uma descida de 30 internamentos, com estas unidades a acolherem agora 492 doentes da covid-19.No total, o número de internados é agora de 2.180, menos 224 que no dia anterior. Este é o menor número de internados desde 1 de novembro.