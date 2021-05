Covid-19. Portugal com uma morte e 598 casos nas últimas 24 horas

Portugal registou esta sexta-feira uma morte por Covid-19. Desde o início da pandemia foram registadas 17.023 vítimas mortais do novo coronavírus.







Segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, nas últimas 24 horas foram registados 598 casos de covid-19, para um total superior a 847 mil infetados desde que foi diagnosticado o primeiro caso de covid-19, a 2 de março de 2020.Foram também registados 515 recuperados - para um total de 807 mil recuperados -, que faz aumentar o número de casos ativos para pouco mais de 22 mil.Nas últimas 24 horas foram registados mais 295 casos em Lisboa e Vale do Tejo, que representam 46% de todos os casos registados nas útlimas 24 horas.246 pessoas encontram-se internadas nos hospitais nacionais devido à covid-19, das quais 52 unidades de cuidados intensivos. Trata-se de um aumento de 13 internados em relação a ontem, mas um descida de um doente em cuidados intensivos.Esta sexta-feira, na reunião entre peritos e responsáveis políticos sobre a evolução da pandemia da covid-19 em Portugal, especialistas apontaram que o R(t) da pandemia em Portugal estava já nos 1,07, sendo de 1,14 na região de Lisboa e Vale do Tejo.A incidência nacional encontra-se na casa dos 60 casos por 100 mil habitantes a 14 dias, cerca de metade do limite de 120 que pode levar ao recuo no desconfinamento.