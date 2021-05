R(t) da Covid-19 mantém-se nos 1,07, mas incidência sobe para 60 casos por 100 mil habitantes

Pela primeira vez desde 10 de maio, o índice de transmissibilidade do vírus da covid-19 não aumentou em relação ao dia anterior. O R(t) da covid-19 em Portugal continua a ser de 1,07, o valor mais alto desde 22 de janeiro, enquanto a incidência voltou a aumentar e está agora na casa dos 60 casos por 100 mil habitantes a 14 dias - o valor mais alto desde 5 de maio.



O valor divulgado no boletim desta sexta-feira da Direção-Geral da Saúde e Instituto Naciona de Saúde Doutor Ricardo Jorge é uma subida em relação ao número de casos reportado na quarta-feira, de 57,8 casos por 100 mil habitantes nas últimas duas semanas.



Já o valor do R continua a colocar o país na zona amarela do gráfico do desconfinamento, com o INSA a registar no seu último relatório que Portugal tinha o segundo maior R da Europa.