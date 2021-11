Covid-19: Portugal com mais cinco mortos e 1.654 novos casos

Foram registados 1.654 novos casos de covid-19 em Portugal nas últimas 24 horas. No mesmo período de tempo morreram cinco pessoas na sequência da infeção pelo SARS-CoV-2.





Há 380 pessoas internadas devido à covid-19 (mais 19 em 24 horas), 62 das quais em unidades de cuidados intensivos (mais duas).







1.048.211 pessoas recuperaram da infeção.



Portugal entrou no vermelho da matriz de risco. A incidência a nível nacional é de 125,4 casos por cada 100 mil habitantes, descendo para 124,8 casos por cem mil no Continente.



O R, a nível nacional e no Continente, é de 1,12.